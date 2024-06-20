В Самарской области стартует федеральная программа "Акселератор социальных проектов"

Областное Минэкономразвития объявило о старте приема заявок на участие в бесплатной образовательной программе "Акселератор социальных проектов". С 1 июля начнется непосредственное обучение участников, которое пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес".
"Акселератор социальных проектов" — это специальная обучающая программа, благодаря которой начинающие и уже действующие социальные предприниматели знакомятся с лучшим международным и российским опытом ведения бизнеса в социальной сфере, обучаются бизнес-планированию, получают знания в области правовых и финансовых основ бизнеса.
Программа подходит для тех, кто хочет научиться помогать особой категории граждан и строить бизнес на социальном запросе.
Выпускники программы смогут принять участие в конкурсе грантов. Напомним, что прохождение Акселератора является обязательным условием для претендентов на грантовую поддержку. Меры поддержки для социального предпринимательства реализуются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
"Социальный бизнес — особая категория предпринимателей, реализующих важные, социальные проекты, создающих рабочие места для уязвимых категорий населения. И поддержке таких предприятий мы уделяем пристальное внимание. На площадках центров "Мой бизнес" мы консультируем, обучаем, предоставляем льготное финансирование, помогаем в продвижении, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Акселератор поможет участникам получить полезные знания, повысить свои предпринимательские компетенции и даст возможность претендовать на грант до 500 тысяч рублей".
Программа рассчитана на все сферы социального предпринимательства — от образования и трудоустройства незащищенных слоев населения до проектов по защите экологии или культурного наследия.
За время интенсива участников ждет постановка и проверка гипотез в индивидуальной работе с трекером — экспертом по развитию бизнеса. Участники смогут освоить инструменты для сбора информации и оценки социального предприятия, а также научатся привлекать клиентов и партнеров через грамотные маркетинговые стратегии, информационную открытость и формирование личного бренда.
Начинающие и действующие предприниматели смогут не только получить необходимые знания, но и презентовать свои проектные идеи, получить обратную связь от экспертов, узнают о возможностях для развития своего дела на территории области, в том числе о действующих мерах поддержки.
Основываясь на личном опыте и знаниях, спикеры раскроют такие темы как оценка социального воздействия и расчет показателей эффективности, бизнес-модель социального предприятия, формула устойчивости проекта, маркетинг социального проекта и механизмы партнерства, а также особенности подачи заявки на участие в конкурсе грантов.
Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.
Старт программы — 1 июля 2024 года.
Участие бесплатное для предпринимателей Самарской области. Количество мест на программу ограничено.
Здесь можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей