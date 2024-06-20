В Самарской области стартует федеральная программа "Акселератор социальных проектов"

Областное Минэкономразвития объявило о старте приема заявок на участие в бесплатной образовательной программе "Акселератор социальных проектов". С 1 июля начнется непосредственное обучение участников, которое пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес".

"Акселератор социальных проектов" — это специальная обучающая программа, благодаря которой начинающие и уже действующие социальные предприниматели знакомятся с лучшим международным и российским опытом ведения бизнеса в социальной сфере, обучаются бизнес-планированию, получают знания в области правовых и финансовых основ бизнеса.

Программа подходит для тех, кто хочет научиться помогать особой категории граждан и строить бизнес на социальном запросе.

Выпускники программы смогут принять участие в конкурсе грантов. Напомним, что прохождение Акселератора является обязательным условием для претендентов на грантовую поддержку. Меры поддержки для социального предпринимательства реализуются в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Социальный бизнес — особая категория предпринимателей, реализующих важные, социальные проекты, создающих рабочие места для уязвимых категорий населения. И поддержке таких предприятий мы уделяем пристальное внимание. На площадках центров "Мой бизнес" мы консультируем, обучаем, предоставляем льготное финансирование, помогаем в продвижении, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Акселератор поможет участникам получить полезные знания, повысить свои предпринимательские компетенции и даст возможность претендовать на грант до 500 тысяч рублей".

Программа рассчитана на все сферы социального предпринимательства — от образования и трудоустройства незащищенных слоев населения до проектов по защите экологии или культурного наследия.

За время интенсива участников ждет постановка и проверка гипотез в индивидуальной работе с трекером — экспертом по развитию бизнеса. Участники смогут освоить инструменты для сбора информации и оценки социального предприятия, а также научатся привлекать клиентов и партнеров через грамотные маркетинговые стратегии, информационную открытость и формирование личного бренда.

Начинающие и действующие предприниматели смогут не только получить необходимые знания, но и презентовать свои проектные идеи, получить обратную связь от экспертов, узнают о возможностях для развития своего дела на территории области, в том числе о действующих мерах поддержки.

Основываясь на личном опыте и знаниях, спикеры раскроют такие темы как оценка социального воздействия и расчет показателей эффективности, бизнес-модель социального предприятия, формула устойчивости проекта, маркетинг социального проекта и механизмы партнерства, а также особенности подачи заявки на участие в конкурсе грантов.

Спикеры программы — действующие федеральные предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса.

Старт программы — 1 июля 2024 года.

Участие бесплатное для предпринимателей Самарской области. Количество мест на программу ограничено.

Здесь можно найти подробное описание, спикеров и программу обучения.