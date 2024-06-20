Владислав Кочетков, "Финам": "После февраля 2022 года инвестрынок заработал так, как он должен работать"

ФГ "Финам" 14 июня провела бизнес-конференцию в Самаре. Президент группы Владислав Кочетков нашел время на интервью для "Волга Ньюс", в котором рассказал о рекордном притоке активов на рынок, о его трансформации из спекулятивного в реальный фондовый, а также озвучил стандартный уровень доходности и дал советы начинающим инвесторам.

— Какие тренды можно отметить на инвестиционном рынке с февраля 2022 года?

— Рынок показывает бурный рост и радикальные изменения структуры. До событий 2022 года на рынке все-таки преобладали инвесторы-нерезиденты. Их доля в разные месяцы не опускалась ниже 55%, а бывало достигала и 70%. Соответственно, российский фондовый рынок был рынком спекулятивно настроенного нерезидента.

Как мы видели, любые негативные новости приводили к достаточно резкому снижению котировок, потому что те самые спекулятивные "нерезы" фиксировали прибыль (а кто-то и убыток) и с рынка на время уходили.

СВО и последующие за ней санкции, по понятным причинам, ситуацию изменили, и рынок практически на 100% стал рынком частного внутреннего инвестора. Нерезиденты ушли, внутренние институционалы, страховые и пенсионные фонды затаились, в том числе потому, что опасаются рисков, а рынок достаточно волатильный.

После начала СВО мы видели период низкой ставки по депозитам, в то время как инструменты фондового рынка давали достаточно большую доходность. Как результат — массовый приток инвесторов на фондовый рынок.

Сейчас фондовый рынок — это более 55 млн открытых счетов, порядка 15 триллионов рублей на них.

— А было?

— По итогам января 2022 года число частных инвесторов составляло 17,4 млн, число открытых счетов — около 30 млн. Сейчас каждый месяц число новых частных инвесторов растет на 400-500 тысяч.

За то время рынок по всем ключевым показателям вырос более чем в два раза. Достигнуты исторические максимумы, в том числе по оборотам. Если брать рынки Московской биржи, то все площадки, кроме срочного рынка, свои показатели восстановили, и совокупный оборот за прошлый год составил больше квадриллиона рублей.

— Поведение инвесторов поменялось?

— Как я говорил, долгое время российский рынок был спекулятивным — на него приходили люди, склонные к риску, даже, наверное, к игре. Приходили, чтобы быстро заработать и уйти. Соответственно, основными инструментами были акции, причем покупаемые с плечом, и те же самые фьючерсы, опять же покупаемые с эффектом плеча.

Поведение инвесторов меняется. В портфелях заметно растет доля облигаций. Это, чаще всего, так называемые ВДО — высокодоходные облигации. На Западе их называют мусорные облигации, потому что у них, как правило, рейтинга нет, либо он низкий. Зато они дают доходность плюс 2-3% к ключевой ставке, и это выгоднее депозитов.

На самом деле, у них дефолтность небольшая, и все дефолты можно по пальцам пересчитать, притом, что каждый год размещается по 600−800 выпусков облигаций. То есть в сравнении и с Европой, и с Америкой уровень дефолтности низкий.

Также стали больше брать дивидендных акций.

И в целом спекулятивная настроенность снизилась, опять же, еще и потому, что плечо дорогое на фоне высокой ключевой ставки.

Постепенно российский рынок из спекулятивного трансформируется в эффективный фондовый рынок, который, как и указывает его название, помогает получать фондирование. Это когда население приносит деньги, они передаются бизнесу, бизнес растет и делится доходами с населением. Рынок в этом формате начал работать, сначала через бум облигаций, а сейчас и через акции — все более активно проводится IPO. Только в июле их ожидается на российском рынке не меньше трех.

— То есть СВО пошло во благо рынку?

— Я бы сказал, что последовавшие за ней санкции, привели к тому, что рынок заработал так, как он должен работать. Более того, рынок научился достаточно неплохо абсорбировать внешние шоки.

Взять те же самые санкции на Московскую биржу, которые, по сути, привели к тому, что биржевого рынка твердых валют не будет. Конечно, еще идет процесс абсорбации, но тем не менее уже можно сказать, что санкции не вызвали какого-то значимого шока.

Рынок был готов, ожидал, биржи и ЦБ провели учения, хорошо отработали — на мой взгляд, на пятерку. Инвесторам деньги из Национального клирингового центра возвращаются. Многим они вернутся не в долларах, а в рублях, но по нормальному курсу, и по факту никто ничего не потеряет.

Валютный рынок трансформируется, будет больше внебиржевых сделок. И это соответствует европейской практике. Валютная биржа вообще была российским во многом феноменом. Во всем мире валюта — это внебиржевой рынок, где банки торгуют между собой, а дальше обеспечивают реальный сектор. А в России это был биржевой рынок, и он еще останется по юаню, по дружественным валютам.

Еще два года назад про санкции на НКЦ инвесторы говорили с ужасом. А сейчас такое впечатление, что основная масса их просто не заметила. Поэтому вопреки санкциям и благодаря санкциям рынок стал значительно больше, функциональнее и сильнее. Я на самом деле этого не ожидал, но вот такая позитивная трансформация произошла.

— Как понимаю, конкретно ваша компания очень сильно выиграла.

— Безусловно. Во-первых, мы — компания не подсанкционная, частный брокер. До февраля 2022 года мы были международной группой, у нас были подразделения в Евросоюзе, США, сейчас они стали просто нашими международными партнерами.

Кроме российского рынка, умеем давать доступ и на Америку, и на Гонконг, ведем подключение новых биржевых площадок — это Китай, Бразилия, Индия, плюс доступ к рынкам СНГ. Например, смотрим активно Азербайджан с точки зрения облигаций и Белоруссию, возможно, с точки зрения криптовалют.

Наша доля на рынке акций, по последним данным, составляет больше 32%, на срочном рынке — более 40%, и тут немного с грустью, на валютном — была более 50%, но вот какой она будет на новом валютном рынке… Хотя у нас основные операции проводились в юане, поэтому может доля и вырастет.

В общем, "Финам" чувствует себя вполне комфортно по всем ключевым показателям. Прошлый год был рекордный, первый квартал этого года тоже был рекордный.

— Вы наблюдали перетоки активов, когда репатриировался условно наш бизнес и когда уходили внешние инвесторы?

— Внешним инвесторам особо не давали никуда уходить. Все деньги у них заморожены на счетах типа С. Но по сальдо видно — отрицательный платежный баланс у нас был. И в основном за счет того, что выходили инвесторы, среди которых было много изначально заводивших деньги на фондовый рынок.

Они успели выйти сразу после начала СВО. До того как произошла ответная реакция на блокировку российских активов.

О притоке "вернувшегося на родину" могу судить только по каким-то косвенным данным. Например, когда мои знакомые или партнеры обращаются к нам с вопросами по инвестициям тех средств, которые они возвращают в Россию, или с вопросами как вернуть деньги в Россию — на самом деле тоже не самая тривиальная задача.

Владислав Зотов: "В Самаре построят новый акватермальный комплекс" Санкции ускорили экономику Самары, и город ждут серьезные преобразования. Какие проекты предложили инвесторы? Как изменятся торговые площадки? Куда идти работать горожанам, чтобы получать хорошую зарплату? Что будет с ценами на продукты? На эти и другие вопросы в интервью Волга Ньюс ответил руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов.

Если говорить о статистике, то после того, как Московская биржа в марте 2022 года возобновила торги после месячного перерыва, у нас до осени (до начала мобилизации) не было ни одного отрицательного недельного отрезка, 25 недель подряд.

Это картина по нашей группе компаний. Я допускаю, что и у остальных брокеров было примерно так же.

За месяц остановки торгов люди поняли, что фатального ничего не произошло, что акции будут стоить дешево, поэтому надо пойти на брокерский рынок, завести деньги и закупиться.

Надо понимать, что это не столько про возврат денег в страну, сколько про то, что деньгам стало сложнее уходить из России, и в стране денег становится больше, они перетекают на фондовый рынок. Конечно, не только на него. Мы это видим и в сегменте недвижимости, и по инвестициям в основной капитал в промышленном секторе.

Денег в России было всегда много, но они исчезали в основном в западном направлении. Сейчас их туда уходит меньше, и это еще один фактор поддержки фондового рынка.

— Спрос на западные инструменты на этом фоне уменьшился?

— Скорее, стабилен, часть инвесторов опасается санкций, блокировок. У нас своя специфика, мы даем, как я уже сказал, доступ к американским торговым площадкам. Соответственно, кто-то обжегся на СПБ, где активы заблокировали, и перестал инвестировать в Америку, кто-то еще раньше на американских акциях, на Московской бирже. Наших клиентов там было очень мало, поэтому они не пострадали от блокировок и с Америкой продолжают работать.

Сейчас на долю американских площадок в структуре оборота приходится порядка 17,5%. До СВО было в районе 25%. Но сокращение происходит за счет того, что российский сегмент быстрее растет, а американский примерно стоит.

— Как сказалось на рынке повышение ключевой ставки, а за ней и ставки по банковским депозитам?

— Мы ощутили замедление притока инвесторов. Тут, конечно, и фактор высокой базы свою роль сыграл, потому что все-таки уже очень много людей и денег на фондовом рынке. Безусловно, в текущей ситуации, когда Сбер, который рассматривается как безрисковое место, дает ставку в 18%, приходится выбирать между вариантом вложиться в облигации с доходностью 20% и заплатить налог 13% и вариантом вложиться в депозит под 18% (там, кстати, тоже будет налог, но меньше — с превышения ставки рефинансирования).

Ну и все-таки банк дает такое предложение на срок 6 месяцев, а по облигациям можно зафиксировать ставку 18, 19 и даже 20% на несколько лет.

Конкуренция чувствуется, но мы понимаем, что это нормальный, рациональный выбор инвестора, а высокая ключевая ставка не вечна. Ну, а пока и на банковской улице должен же быть небольшой праздник.

— Можете набросать типичный портрет массового инвестора, который сейчас приходит к вам?

— Если говорить о нас, то тут есть своя специфика — мы все-таки брокер для осознанных инвесторов, которые приходят на рынок уже с определенной целью, а не просто попробовать, как это работает.

Наш клиент — это квалифицированный инвестор. Треть наших клиентов имеет этот статус. Сейчас это для рынка очень важно, потому что статус "квала" — это некий абонемент в инвестициях на российском рынке. То есть можно купить все, что угодно. И здесь нужно учитывать, что начиная с 2025 года требования к получению такого статуса будут постепенно ужесточаться. И сейчас мы наблюдаем, что все те, кто имеет возможность стать квалифицированным инвестором, этот статус приобретают.

У нас средний счет 1,8 миллиона рублей. И с февраля 2022 года он вырос в три раза. Больше 70% счетов пополнены — люди понимают за чем они идут.

Наш средний клиент — мужчина (в 80% случаев мужчина, хотя инвестирует, скорее всего, семейные деньги), возраст 35+, менеджер, топ-менеджер, собственник бизнеса. Основными деньгами владеют тоже мужчины, но уже в возрасте 55+. Их около 20% и на них приходится больше половины всех клиентских активов.

А самый динамичный сегмент — это молодые инвесторы. У инвесторов до 30 лет средний чек меньше — порядка 300 тысяч рублей, но их доля растет быстрее всего. И в этой категории на женщин приходится 40%. Это некое будущее фондового рынка, которое постепенно приходит. Оно моложе и разнообразнее, но у него пока меньше денег.

— О какой средней доходности ваших клиентов можно говорить?

— За последние два года среднегодовая доходность в районе 40%. Безусловно, это средняя температура, есть убыточные счета, есть сверхприбыльные.

В моем представлении нормальная доходность на фондовом рынке для умеренных стратегий — это ключевая ставка +5%. За счет высокой волатильности рынка и восстановления после падения, которое произошло с началом СВО, сейчас доходность выше обычной и, скорее всего, будет постепенно нормализовываться.

— Какие продукты сейчас наиболее востребованы?

— Основной продукт у нас — это по-прежнему прямой доступ на рынок, когда инвестор скачивает приложение и торгует самостоятельно. Дальше это торговля с консультантом и разные коробочные решения как на базе брокера, так и на базе управляющей компании.

Усредненный российский инвестор и у нас, и у других брокеров любит торговать сам. Есть разные гипотезы, объясняющие это — прежде всего, что российские инвесторы достаточно недоверчивы. Американский потребитель доверяет своему брокеру, банку, вообще кому угодно, значительно больше, чем российский.

Российский инвестор по-прежнему верит в счастье в виде 200−300 тысяч процентов за неделю, а может быть и за час, когда ему об этом вещают в интернете инфоцыгане. При этом не очень доверяет, когда ему предлагают нормальные доходности. Он хочет нажимать на кнопку сам, и даже получая консультацию профессионала, он предпочитает нажимать на кнопку сам, а не давать деньги в доверительное управление.

— Люди любят читать про сверхудачные примеры инвестиций. Можете привести кейсы такого плана, которые прошли через вас в последнее время?

— Очень интересные кейсы были после начала СВО. В феврале, когда все началось, Московская биржа на месяц остановила торги. Многие инвесторы к моменту открытия фондового рынка готовили свои активы. За неделю до старта торгов был зафиксирован колоссальный приток активов на брокерские счета. И многие из таких инвесторов не прогадали, удачные сделки были массовыми. Внутри короткого периода зарабатывали 20-30%.

— Какой совет можете дать тем, кто хочет стать инвестором?

— Поучиться для начала. Обучение сейчас доступно, есть бесплатные базовые курсы. Начинать лучше с торговли с консультантом, либо автоследования — посмотреть, на что ориентируются опытные трейдеры, как они торгуют, и потом уже постепенно переходить к своим собственным сделкам.

Ну и надо помнить, что у инвесторов есть фактор второго полугодия. Как у водителей фактор второго года, когда после первого года безаварийного вождения, человек обретает уверенность и начинает совершать ошибки.

Инвестор, который только прошел обучение и вышел на рынок, достаточно осторожен — он не залазит в плечо, он не склонен отыгрываться. Первые полгода он торгует обычно в плюсе. Но потом приходит вера в собственные силы — "нужно взять с плечом, сейчас я заработаю больше". И вот тут чаще всего возникают убытки.

Будьте внимательны к рискам. Отдельно оцените, сколько вы готовы потерять, и не рискуйте на большую сумму.

Ну и меньше слушайте инфоцыган. Подумайте, почему человек, который, по его словам, зарабатывает миллион долларов в неделю, продает свои вебинары по тысяче рублей.