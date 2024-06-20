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Преступления Происшествия

На чиновника самарского минтранса возбудили уголовное дело

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении начальника управления эксплуатации и ремонта автодорог министерства транспорта Александра Данилова. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

По версии правоохранителей, во время снегопадов Данилов незаконно заставил подрядчика — госпредприятие "Асадо" расчищать дороги к своему коттеджу в ДНП "Речные просторы" в Безенчукском районе. Делать это "Асадо" не имело права: дорога к поселку и внутрипоселковые проезды не входят в реестр дорог, закрепленных за Минтрансом, и не могут содержаться за счет областного бюджета.

И таких случаев прошедшей зимой было не меньше шести. Следствие посчитало, что эти действия явились взяткой "в виде незаконного оказания Данилову услуг имущественного характера".

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