Тольяттинскую УК подозревают в подделке документов с собрания жильцов

В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о подделке документов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В надзорное ведомство обратились жильцы дома № 25 по бульвару Гая. В феврале 2024 г. в доме прошло очно-заочное собрание собственников, инициатором которого была ООО УК "Уютный дом". По итогам голосования составили протокол.

Вот только выяснилось, что собственников квартир о собрании не известили, они не участвовали в голосовании, не получали бюллетени и не подписывали их.