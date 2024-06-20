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Преступления Происшествия

Тольяттинскую УК подозревают в подделке документов с собрания жильцов

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после прокурорской проверки возбудили уголовное дело о подделке документов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В надзорное ведомство обратились жильцы дома № 25 по бульвару Гая. В феврале 2024 г. в доме прошло очно-заочное собрание собственников, инициатором которого была ООО УК "Уютный дом". По итогам голосования составили протокол.

Вот только выяснилось, что собственников квартир о собрании не известили, они не участвовали в голосовании, не получали бюллетени и не подписывали их.

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