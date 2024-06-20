Самарское УФАС нашло в тарифах лишние 602 млн руб., еще 26 млрд под вопросом

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области предписало региональному департаменту ценового и тарифного регулирования исключить из тарифов 602 млн рублей. Как сообщает антимонопольное ведомство, регулятор включил в состав тарифов на электроэнергию и теплоснабжение экономически необоснованные затраты.

Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки департамента, по итогам которой было выдано 10 предписаний.

Так, регулятор при установлении тарифов на электроэнергию учел в их составе расходы на уплату налога на прибыль при отрицательных результатах деятельности и иные необоснованные расходы. А при установлении тарифов на тепло он не проанализировал должным образом представленные ему материалы и основания для учета расходов в их необходимой валовой выручке.

Кроме того, департаменту необходимо дополнительно проанализировать обоснованность более чем 26 млрд руб., заложенных в тарифы.