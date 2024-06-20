Самарское УФАС нашло в тарифах лишние 602 млн руб., еще 26 млрд под вопросом

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области предписало региональному департаменту ценового и тарифного регулирования исключить из тарифов 602 млн рублей. Как сообщает антимонопольное ведомство, регулятор включил в состав тарифов на электроэнергию и теплоснабжение экономически необоснованные затраты.
Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки департамента, по итогам которой было выдано 10 предписаний.
Так, регулятор при установлении тарифов на электроэнергию учел в их составе расходы на уплату налога на прибыль при отрицательных результатах деятельности и иные необоснованные расходы. А при установлении тарифов на тепло он не проанализировал должным образом представленные ему материалы и основания для учета расходов в их необходимой валовой выручке.
Кроме того, департаменту необходимо дополнительно проанализировать обоснованность более чем 26 млрд руб., заложенных в тарифы.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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