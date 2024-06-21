У Самары забирают полномочия по градостроительной политике

В Самарской области принято решение о передаче с уровня муниципалитета на уровень правительства вопросов по градостроительной политике. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с блогерами. Он отметил, что это нормальная практика в ряде субъектов.
"Есть огромное количество вопросов, которые требует решений", — прокомментировал также врио губернатора.
По словам Федорищева, важные вопросы о застройке будут решать на уровне региона.
Ранее самарцы не раз жаловались на точечную застройку в городе. При этом люди обращали внимание на нехватку школ, детсадов и медучреждений. Например, недавно жители 18 микрорайона Самары попросили школу вместо высотки. Они даже записали видеообращение.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули