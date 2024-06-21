16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У Самары забирают полномочия по градостроительной политике Лето на проверку: как проходят смены в детских лагерях Самарской области Представители Вячеслава Федорищева будут принимать обращения жителей в муниципалитетах Самарской области Прокуратура объявила предостережение главе Тольятти из-за квартир для сирот Исполнять обязанности главы Отрадного будет Владимир Чихирев

Муниципалитеты Власть и политика

У Самары забирают полномочия по градостроительной политике

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 196
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области принято решение о передаче с уровня муниципалитета на уровень правительства вопросов по градостроительной политике. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с блогерами. Он отметил, что это нормальная практика в ряде субъектов.

"Есть огромное количество вопросов, которые требует решений", — прокомментировал также врио губернатора.

По словам Федорищева, важные вопросы о застройке будут решать на уровне региона.

Ранее самарцы не раз жаловались на точечную застройку в городе. При этом люди обращали внимание на нехватку школ, детсадов и медучреждений. Например, недавно жители 18 микрорайона Самары попросили школу вместо высотки. Они даже записали видеообращение.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

GameG Зимбельман 20 июня 2023 14:54 Стало известно, кого уволили из депстроя Самары из-за покупки дорогих авто

Ну и дела. Жаль (нет)

Наталья В 01 апреля 2022 06:12 В апреле мэрия Самары проведет аукцион по выбору подрядчика на строительство планетария

Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.

Марина Костина 11 октября 2021 16:00 Глава Промышленного района ушел в отставку

Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.

Анастасия Фролова 04 октября 2018 11:31 Александр Палагичев сложил с себя полномочия председателя комитета по ЖКХ в гордуме Самары

Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули

Фото на сайте

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Поездка Дмитрия Азарова в п. Воскресенка Волжского района

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Самарские депутаты ознакомились с работой лагерей дневного пребывания

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30