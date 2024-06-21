У Самары забирают полномочия по градостроительной политике

В Самарской области принято решение о передаче с уровня муниципалитета на уровень правительства вопросов по градостроительной политике. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с блогерами. Он отметил, что это нормальная практика в ряде субъектов.

"Есть огромное количество вопросов, которые требует решений", — прокомментировал также врио губернатора.

По словам Федорищева, важные вопросы о застройке будут решать на уровне региона.

Ранее самарцы не раз жаловались на точечную застройку в городе. При этом люди обращали внимание на нехватку школ, детсадов и медучреждений. Например, недавно жители 18 микрорайона Самары попросили школу вместо высотки. Они даже записали видеообращение.