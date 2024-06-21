С 25 июня изменится схема движения по Ракитовскому шоссе в Самаре

С 25 июня в Самаре движение транспорта по Ракитовскому шоссе в районе пересечения с пр. Карла Маркса будет организовано по временной схеме.

Это связано с переустройством сетей в рамках реконструкции автомагистрали "Центральная".

Движение транспорта будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону, также будет закрыт проезд с Ракитовского шоссе на пр. Карла Маркса и в обратном направлении.

На этот период в месте проведения работ будут установлены временные дорожные знаки.