Продавщица из Тольятти закрыла свои долги деньгами из кассы

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В Тольятти 47-летняя местная жительница, работающая в сетевом супермаркете, стала фигуранткой уголовного дела о растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.