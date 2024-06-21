Продавщица из Тольятти закрыла свои долги деньгами из кассы

В Тольятти 47-летняя местная жительница, работающая в сетевом супермаркете, стала фигуранткой уголовного дела о растрате. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В начале июня при ревизии в торговой точке обнаружили недостачу 29 тыс. рублей. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что деньги могла присвоить продавец. Женщина признала вину и пояснила, что ей срочно нужны были деньги для погашения долга.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки