Бизнес-Фест от Сбера собрал тысячи самарских предпринимателей

В четверг, 20 июня, во Дворце спорта имени Высоцкого Сбер провел большой фестиваль для представителей малого и среднего бизнеса Бизнес-Фест. На долгожданном событии собралось свыше тысячи предпринимателей Самарской области, которые получили новые знания, идеи для бизнеса, расширили профессиональный круг общения, послушали выступления топовых спикеров, разобрали лучшие кейсы с профессионалами своего дела. Кроме того, за новостями фестиваля в телеграм-канале следили больше 6 тысяч предпринимателей со всей страны.

Основные ценности Бизнес-Феста — живой опыт и возможность диалога участников. Никакого жесткого расписания с обязательным посещением нет, каждый сам решал, какого спикера послушать и в какой беседе или воркшопе принять участие.

Для участников мероприятия выступали успешные практики — руководители известных и динамично развивающихся компаний. Своим опытом и навыками поделились: генеральный директор, сооснователь Zoon.ru Илья Мутовин, сооснователь FitnesSHOCK Сергей Кофейников, создатель и генеральный директор компании "Фитмост" Александра Герасимова, ресторатор, гастротревелер и бизнес-гедонист Дмитрий Левицкий, старший менеджер по партнерскому маркетингу Мегамаркета Карина Дорожкина, креативный директор Manufaktura Beauty, лауреат номинации "Сфера красоты" Елена Морозова и управляющий собственник компании ТПК Брик, лауреат номинации "Производство" Игорь Петров.

С приветственным словом к самарским предпринимателям обратилась председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер, которая отметила: чтобы быть успешным в такой высоко конкурентной среде, как предпринимательство, нужно учитывать многое. Иметь стратегию развития, разбираться в трендах и рынке. Председатель рассказала, что в основе стратегии Сбера сейчас лежит человекоцентричный подход, и отметила, что технологичные решения помогают Сберу создавать продукты и сервисы, которые дают людям возможность легко решать повседневные вопросы, вести бизнес.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Предприниматели — это драйвер экономического роста. Люди, которые берут ответственность не только за себя, но и за других, создают новые рабочие места, развивают целые отрасли, регионы в целом. Они ценят своё время и деньги. Технологии позволяют в разы упрощать бизнес-процессы, сокращать расходы и увеличивать прибыль. У Сбера, например, есть отраслевые решения для бизнеса. И для пользователей интернет-банка СберБизнес они совершенно бесплатны. Например, вы — владелец салона красоты, у вас большой поток клиентов, которым нужно управлять. Вы подключаете отраслевое решение "СберБизнес. Сфера услуг" и с его помощью можете вести электронный журнал визитов, управлять работой мастеров, автоматически отправлять сообщения клиентам, анализировать показатели бизнеса и многое другое. И такие технологичные решения есть для ресторанного бизнеса, ЖКХ, розничной торговли и других сфер".

Первым выступал Дмитрий Левицкий, ресторатор, гастро-тревелер и бизнес-гедонист, он рассказал, какой бизнес он бы открывал в 2024 году, когда вокруг уже так много кафе и ресторанов, а выделиться становится все сложнее. Также в своем выступлении спикер рассказал о том, как вести бизнес с удовольствием, что же такое успех, а также поделился списком постулатов своей предпринимательской философии.

Поделился своей историей успеха и сооснователь бренда FitnessShock Сергей Кофейников. Спикер рассказал о том, как региональному бизнесу выйти на международные рынки.

Коуч, психотерапевт и сооснователь рекомендательного сервиса Zoon.ru Илья Мутовин затронул актуальную тему для предпринимателей из любой сферы — ментальное здоровье. Эксперт объяснил, как минимизировать стресс и избежать выгорания. Он считает, что необходимо замечать слабые сигналы изменения состояния: от боли в спине до желания скроллить ленту в соцсетях, также нужно составить план действий по работе со своими сигналами. Психотерапевт считает, что главное — знать способы выхода из упаднического состояния.

Перед участниками фестиваля также выступила креативный директор Manufactura Beauty Елена Морозова — лауреат номинации "Сфера красоты" в премии Сбера "Любимый малый бизнес". Елена рассказала, как растить внутри специалистов, которые не хотят уходить в другие места, а еще — каким образом продвигать бренд и выделяться среди других бизнесов.

В ходе фестиваля участники знакомились между собой, а также с экспертами и спикерами мероприятия. На площадке была интерактивная зона для нетворкинга, где после лекции или дискуссии можно будет пообщаться и поделиться инсайтами друг с другом. В перерывах между выступлениями гости общались и обменивались контактами, а также не упускали возможность фотографироваться со спикерами на территории фотозоны.

"На меня произвело впечатление высокого уровня организация мероприятия. Здорово, что есть телеграм-канал, который очень активно велся, а благодаря баннерам по городу я узнала о Бизнес Фесте. У нас очень давно в Самаре не проводилось таких масштабных мероприятий для предпринимателей, поэтому я рада сегодня быть здесь", — поделилась впечатлениями Татьяна Март, участница фестиваля, предприниматель, коуч, бизнес-трекер.

В завершение участников ждала зажигательная музыкальная программа от шоу-группы духовых и ударных инструментов "Paiducho Band".