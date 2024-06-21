К новому сервису "Авито" по продаже жилья присоединились более сотни агентств недвижимости

Продавать жилье через онлайн-платформы становится все удобнее. Так, к платформе "Авито Недвижимость" уже присоединились 133 агентства недвижимости из разных регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Авито" продолжает тестировать сервис "Комфортная сделка", который позволяет собственникам недвижимости на вторичном рынке продать жилье с участием опытных риелторов и поддержкой со стороны платформы. Специалисты сопровождают продавцов на всех этапах — оценивают рыночную стоимость, ищут покупателей, показывают квартиру, собирают документы, помогают сторонам при заключении сделки и взаиморасчетах. Агенты, в свою очередь, получают постоянный поток клиентов, готовых к сотрудничеству.

Участниками программы становятся представители агентств недвижимости с высоким уровнем профессионализма: их отличает хорошее знание рынка и юридических тонкостей, умение предложить оптимальную стратегию продажи, наличие хороших отзывов и опыт работы со сложными сделками.

Для повышения заметности "Авито Недвижимость" предоставляет агентам возможности по продвижению в выдаче объявлений, которые они составляют и публикуют для владельца объекта. Согласно данным платформы, объявления с продвижением, в том числе с дополнительными или увеличенными фотографиями и выделенной ценой, получают в 2–3 раза больше просмотров и до 50% больше звонков и сообщений со стороны потенциальных покупателей.

После закрытия сделки представитель агентства недвижимости получает комиссию, финальный размер которой обсуждается напрямую с собственником. В среднем она составляет 2–3%. Согласно текущим результатам тестирования, продажа объектов разного уровня сложности занимает в среднем до полугода.

"Согласно нашему исследованию, за последние три года 74% россиян обращались за помощью к профессионалам при покупке вторичного жилья и 45% — при продаже. При этом на фоне высоких ставок по ипотеке продавать "вторичку" стало сложнее — выросла конкуренция за внимание покупателя, увеличился средний срок продажи объекта. В условиях нестабильного рынка экспертиза агентов становится все более востребованной среди собственников. Именно поэтому риелторы — ключевая составляющая нового сервиса", — комментирует Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости".

В "Комфортной сделке" участвуют агентства недвижимости из разных регионов страны, которые знают нюансы локальных рынков и могут проводить в том числе сложные сделки — например, альтернативные. Это актуально для многих клиентов — по данным "Авито Недвижимости", 53% собственников планируют купить новое жилье сразу после продажи текущего.

"Мы постоянно исследуем потребности наших пользователей и стремимся стать платформой, где собственники из разных уголков страны могут найти высококвалифицированных специалистов для продажи жилья любой сложности, а агенты — получить постоянный поток целевых клиентов", — продолжает Сергей Ерёмкин.

"Как агентство недвижимости мы работаем на рынке 27 лет и видим, насколько сложной и стрессовой задачей для собственников может быть продажа жилья. Поэтому всегда используем возможности, чтобы наладить сотрудничество с другими игроками — классифайдами, юристами, оценщиками, фотографами, и тем самым, упростить для клиентов этот важный этап в их жизни", — делится Александр Осипов, заместитель генерального директора агентства недвижимости "ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА".

"В сервисе "Комфортная сделка" все устроено так, чтобы собственник мог выгодно и быстро продать квартиру, в том числе за счет грамотного продвижения. Мы рады видеть, что "Авито", как бренд с высоким уровнем доверия на рынке недвижимости, объединяет всех его участников и улучшает отношения с агентствами разного масштаба. Со своей стороны мы тоже стараемся всячески идти навстречу платформе и делиться обратной связью, чтобы инструменты для работы с клиентами были настроены максимально точно", — рассказывает риэлтор.