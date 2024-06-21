16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Холдинг Т1 — о технологиях ДЗЗ на Международном салоне "Комплексная безопасность — 2024" В Самаре открылась XVIII Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе" Самарские ученые взвесят на орбите космическую "пыль" на кварцевых весах НОВИКОМ поддержит проекты по созданию отечественных авиадвигателей "ОДК-Кузнецов" займется созданием двигателей для первых отечественных сверхлегких ракет

Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Холдинг Т1 — о технологиях ДЗЗ на Международном салоне "Комплексная безопасность — 2024"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Холдинг Т1 принял участие в XV Международном салоне "Комплексная безопасность — 2024", который прошел в подмосковном КВЦ "Патриот". Директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1 Константин Шадрин выступил на круглом столе, посвященном мониторингу чрезвычайных ситуаций, и рассказал о том, как компании участвуют в обработке данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса.

В мероприятии приняли участие более 300 компаний, которые продемонстрировали 350 современных образцов пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники, а также современные технологии. Салон посетили более 20 тысяч человек, в том числе иностранные делегации.

В рамках форума прошли экспертные дискуссии. На заседании круглого стола "Совершенствование системы космического мониторинга чрезвычайных ситуаций" выступил Константин Шадрин с докладом "Развитие частной НКИ для оперативного и гарантированного доступа к данным дистанционного зондирования Земли".

Он подчеркнул, что в прошлом году в структуре холдинга появился Центр компетенций аэрокосмических технологий, который в том числе занимается разработкой геоинформационных сервисов на базе данных ДДЗ из космоса и с беспилотных авиационных систем (БАС), создает наземную инфраструктуру для использования БАС и обработки спутниковой информации.

"С помощью данных дистанционного зондирования Земли из космоса можно оперативно получать информацию, независимо от погодных условий, о возникновении и развитии ЧС, ледовой обстановке, смещении почв и грунтов и загрязнении окружающей среды, а также другую важную информацию, которая поможет снизить негативное воздействие на человека и бизнес", — отметил Константин Шадрин.

В своем докладе он привел пример того, как подобные системы эффективно используются уже сегодня. Уже есть ряд успешных примеров эффективной интеграции данных ДДЗ в различные цифровые платформы. Например, платформа управления агропредприятием "Пиктерра" Холдинга Т1 несколько раз в сутки получает информацию о появлении термоточек на собственную наземную космическую инфраструктуру. Такое наблюдение не требует человеческих ресурсов и частого прохода наземной техники по полям, а своевременное информирование позволяет предупредить агрохолдинги о возможной опасности, чтобы заблаговременно принять необходимые меры по пожаротушению.

Как рассказал участникам круглого стола Константин Шадрин, технология вызывает большой интерес как владельцев сельхозпредприятий, так и страховых компаний, которые получают сведения по страховым случаям.

"В настоящее время на околоземной орбите находится более 600 спутников дистанционного зондирования Земли, и мы ставим перед собой задачу по увеличению количества космических аппаратов, с которых будем получать информацию на нашу инфраструктуру, чтобы довести скорость обновления информации по конкретному участку до режима, близкого к реальному времени", — подчеркнул Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Евгения Степанова 21 февраля 2018 13:26 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.

Виктор Морозов 20 февраля 2018 17:42 Игорь Комаров назвал анекдотом слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли

я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.

Art Markin 20 февраля 2018 16:59 Врио гендиректора РКЦ "Прогресс" может быть назначен Равиль Ахметов

Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....

Павел Фирсов 03 ноября 2015 16:54 Американская ракета Antares потерпела крушение из-за взрыва в турбонасосе модифицированного двигателя НК-33

"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?

Фото на сайте

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

"Авиаагрегат" отметил 10-летний юбилей Госкорпорации "Ростех" спортивными соревнованиями

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

На предприятии "АэроВолга" началось серийное производство сверхлегкого самолета-амфибии "Borey"

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Кластерный инжиниринговый центр продвигает беспилотники на высококонкурентный рынок

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30