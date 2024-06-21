Холдинг Т1 — о технологиях ДЗЗ на Международном салоне "Комплексная безопасность — 2024"

Холдинг Т1 принял участие в XV Международном салоне "Комплексная безопасность — 2024", который прошел в подмосковном КВЦ "Патриот". Директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1 Константин Шадрин выступил на круглом столе, посвященном мониторингу чрезвычайных ситуаций, и рассказал о том, как компании участвуют в обработке данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из космоса.

В мероприятии приняли участие более 300 компаний, которые продемонстрировали 350 современных образцов пожарной, аварийно-спасательной и специальной техники, а также современные технологии. Салон посетили более 20 тысяч человек, в том числе иностранные делегации.

В рамках форума прошли экспертные дискуссии. На заседании круглого стола "Совершенствование системы космического мониторинга чрезвычайных ситуаций" выступил Константин Шадрин с докладом "Развитие частной НКИ для оперативного и гарантированного доступа к данным дистанционного зондирования Земли".

Он подчеркнул, что в прошлом году в структуре холдинга появился Центр компетенций аэрокосмических технологий, который в том числе занимается разработкой геоинформационных сервисов на базе данных ДДЗ из космоса и с беспилотных авиационных систем (БАС), создает наземную инфраструктуру для использования БАС и обработки спутниковой информации.

"С помощью данных дистанционного зондирования Земли из космоса можно оперативно получать информацию, независимо от погодных условий, о возникновении и развитии ЧС, ледовой обстановке, смещении почв и грунтов и загрязнении окружающей среды, а также другую важную информацию, которая поможет снизить негативное воздействие на человека и бизнес", — отметил Константин Шадрин.

В своем докладе он привел пример того, как подобные системы эффективно используются уже сегодня. Уже есть ряд успешных примеров эффективной интеграции данных ДДЗ в различные цифровые платформы. Например, платформа управления агропредприятием "Пиктерра" Холдинга Т1 несколько раз в сутки получает информацию о появлении термоточек на собственную наземную космическую инфраструктуру. Такое наблюдение не требует человеческих ресурсов и частого прохода наземной техники по полям, а своевременное информирование позволяет предупредить агрохолдинги о возможной опасности, чтобы заблаговременно принять необходимые меры по пожаротушению.

Как рассказал участникам круглого стола Константин Шадрин, технология вызывает большой интерес как владельцев сельхозпредприятий, так и страховых компаний, которые получают сведения по страховым случаям.

"В настоящее время на околоземной орбите находится более 600 спутников дистанционного зондирования Земли, и мы ставим перед собой задачу по увеличению количества космических аппаратов, с которых будем получать информацию на нашу инфраструктуру, чтобы довести скорость обновления информации по конкретному участку до режима, близкого к реальному времени", — подчеркнул Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий Холдинга Т1.