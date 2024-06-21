В Самарской области возбудили уголовное дело из-за фиктивно выданной квартиры

В Кинель-Черкасском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за махинаций с квартирой для переселенца из аварийного жилья. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2022 г. комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района приобрел в с. Тимашево квартиры на ул. Больничной для переселения людей из аварийного дома на ул. Кооперативной.

Администрация района оформила договор социального найма с нуждавшимся в жилье пенсионером и акт приема-передачи квартиры. Вот только в реальности мужчина не присутствовал на вручении ключей и никогда не жил в новой квартире. Более того, даже родственники пенсионера не знают, где он находится последние восемь лет.

Надзорное ведомство выяснило, что подпись на документах поддельная.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").