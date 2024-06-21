В Самарской области возбудили уголовное дело из-за фиктивно выданной квартиры

В Кинель-Черкасском районе Самарской области возбудили уголовное дело из-за махинаций с квартирой для переселенца из аварийного жилья. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2022 г. комитет по управлению имуществом Кинель-Черкасского района приобрел в с. Тимашево квартиры на ул. Больничной для переселения людей из аварийного дома на ул. Кооперативной.
Администрация района оформила договор социального найма с нуждавшимся в жилье пенсионером и акт приема-передачи квартиры. Вот только в реальности мужчина не присутствовал на вручении ключей и никогда не жил в новой квартире. Более того, даже родственники пенсионера не знают, где он находится последние восемь лет.
Надзорное ведомство выяснило, что подпись на документах поддельная.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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