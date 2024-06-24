Жительница Сызрани перевыпустила "симку" бывшего мужа и заблокировала его приложения

Жительнице Сызрани грозит два года тюрьмы за неправомерный доступ к компьютерной информации бывшего мужа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В феврале текущего года в полицию обратился мужчина, заявивший, что его бывшая супруга совершила неправомерный доступ к его аккаунтам в сети Интернет и заблокировала доступ к ним, что привело к частичной утрате важных переписок в мессенджерах.

В ходе предварительного расследования сотрудниками полиции установлено, что для получения доступа к личным аккаунтам бывшего мужа, женщина обратилась к оператору связи с целью перевыпуска сим-карты, которой с ее разрешения более семи лет пользовался потерпевший. После развода женщина не требовала вернуть сим-карту и потерпевший продолжал ей пользоваться, пока не обнаружил ограничение доступа к приложениям и сервисам. Добровольно урегулировать проблему экс-супруга отказалась, и мужчина обратился за помощью в полицию.

Ранее не судимой жительнице Сызрани предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ч. ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации". На данный момент уголовные дела соединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в городской суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.