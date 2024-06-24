ОДК-Кузнецов передал Музею космонавтики "лунный" двигатель НК-33

Самарское предприятие ОДК-Кузнецов передало московскому Музею космонавтики полноразмерный макет ракетного двигателя НК-33, который разработали под руководством конструктора Николая Кузнецова для лунной программы.

Экспонат высотой почти 4 м и массой более тонны разместили в постоянной экспозиции музея на ВДНХ.

Произведенный ОКБ Николая Кузнецова ракетный двигатель НК-33 опередил свое время. При его создании использовались прорывные решения: принципиально новая замкнутая схема, минимальный вес относительно тяги, возможность многократного применения, экономичность и чрезвычайная надежность, подтвержденная испытаниями.

Макет двигателя НК-33 передали одному из крупнейших научно-исторических музеев, расположенному в основании монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ, в июне, когда отмечается годовщина со дня рождения конструктора авиационных и ракетных двигателей, выдающегося ученого и практика Николая Кузнецова. Его имя носит самарское двигателестроительное предприятие.

"Передача макета НК-33 приурочена к очередной годовщине со дня рождения легендарного конструктора, и у нас сложилась традиция, в этот день давать старт новым проектам и показывать успешно реализованные. Так, например, три года назад заложили первый камень в здание современного конструкторского бюро, а ровно год назад его торжественно открыли. ОДК-Кузнецов — уникальное предприятие по опыту как в разработке, так и в производстве двигателей для космических программ. Двигатели ОДК-Кузнецов сейчас полностью обеспечивают российскую пилотируемую космонавтику и до 80% задач по выведению полезной нагрузки на орбиту", — отметил заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев.

Исторический макет двигателя высотой 3,7 м и массой свыше тонны обновили перед отправкой в музей специалисты цеха сборки ракетных двигателей ОДК-Кузнецов. Установка НК-33 в зале "Исследования Луны и планет Солнечной системы" Музея космонавтики проходила при участии работников предприятия ОДК.

"Лунная" программа — важная страница в истории освоения космоса, и в экспозиции нашего музея представлен целый ряд экспонатов, связанных с ней. Двигатель НК-33, созданный для пилотируемого комплекса Н-1 в ОКБ Николая Кузнецова, займет достойное место в коллекции музея. Ежегодно Музей космонавтики посещают более 750 тысяч человек, теперь они получат возможность увидеть эту вершину инженерной мысли, созданную в нашей стране — результат нескольких лет труда конструкторов, технологов, испытателей, рабочих. То, что раньше видели только специалисты ОДК-Кузнецов, стало доступно всем интересующимся историей ракетно-космической техники", — рассказала директор ГБУК Москвы "Мемориальный музей космонавтики" Наталья Артюхина.

Конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов продолжает работу легендарного конструктора и в этом году начало новый проект по созданию двигателей для новейшей космической российской ракеты сверхлегкого класса. Двигатели предназначены для вывода на орбиту Земли коммерческих спутников, полезная нагрузка ракеты-носителя составит около 250 кг. Соглашение о проведении опытно-конструкторских работ было подписано в начале июня.