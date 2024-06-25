16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительница Борского района пришла на застолье к соседям и украла деньги В Самарской области арестованы убийцы старушки Жительница Сызрани перевыпустила "симку" бывшего мужа и заблокировала его приложения В Жигулевске возбудили дело на москвича, которого обвиняют в пьяном ДТП со смертельным исходом Тольяттинец убил собутыльника, который ночью во сне положил на него руку

Преступления Происшествия

Жительница Борского района пришла на застолье к соседям и украла деньги

БОРСКОЕ. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Борском районе будут судить местную жительницу, обвиняемую в краже денег у соседей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В марте этого года в дежурную часть МО МВД России "Борский" житель села Максимовка заявил о неправомерном списании с его банковской карты более 77 тыс. рублей. В ходе опроса заявитель пояснил, что вместе с супругой распивал спиртные напитки. Через некоторое время они пригласили присоединиться к застолью соседку, с которой они находятся в дружеских отношениях. В ходе беседы женщина попросила у одного супругов 6 тыс. руб. в долг. Мужчина перевел необходимую сумму соседке через мобильное приложение на телефоне и они продолжили застолье. Что происходило дальше, потерпевший не смог вспомнить, но на следующий день женщина снова приходила к паре в гости. Спустя пару дней заявитель обнаружил, спасание со своего счета более 77 тыс. руб. и позвонил в банк. Сотрудник финансовой организации подтвердил, что с карты мужчины совершено несколько переводов на сторонние счета, которые он не делал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшего и установили, что деньги переведены на счета знакомой супругов. Женщину задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная признала свою вину в совершении преступления и пояснила сотрудникам полиции, что, когда супруги уснули, она взяла телефон потерпевшего и совершила несколько переводов на свои счета. Деньги она потратила на личные нужды в том числе приобрела дорогостоящий телевизор.

"Следственным отделом МО МВД России "Борский" в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд, для принятия решения по существу. Приобретенная женщиной бытовая техника изъята в качестве вещественного доказательства", — уточняют в полицейском главке.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30