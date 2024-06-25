Жительница Борского района пришла на застолье к соседям и украла деньги

В Борском районе будут судить местную жительницу, обвиняемую в краже денег у соседей, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В марте этого года в дежурную часть МО МВД России "Борский" житель села Максимовка заявил о неправомерном списании с его банковской карты более 77 тыс. рублей. В ходе опроса заявитель пояснил, что вместе с супругой распивал спиртные напитки. Через некоторое время они пригласили присоединиться к застолью соседку, с которой они находятся в дружеских отношениях. В ходе беседы женщина попросила у одного супругов 6 тыс. руб. в долг. Мужчина перевел необходимую сумму соседке через мобильное приложение на телефоне и они продолжили застолье. Что происходило дальше, потерпевший не смог вспомнить, но на следующий день женщина снова приходила к паре в гости. Спустя пару дней заявитель обнаружил, спасание со своего счета более 77 тыс. руб. и позвонил в банк. Сотрудник финансовой организации подтвердил, что с карты мужчины совершено несколько переводов на сторонние счета, которые он не делал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшего и установили, что деньги переведены на счета знакомой супругов. Женщину задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная признала свою вину в совершении преступления и пояснила сотрудникам полиции, что, когда супруги уснули, она взяла телефон потерпевшего и совершила несколько переводов на свои счета. Деньги она потратила на личные нужды в том числе приобрела дорогостоящий телевизор.

"Следственным отделом МО МВД России "Борский" в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд, для принятия решения по существу. Приобретенная женщиной бытовая техника изъята в качестве вещественного доказательства", — уточняют в полицейском главке.