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Дорожное строительство Транспорт и связь

На М-5 между Самарой и Сызранью обновят дорогу

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области отремонтируют трассу М-5 "Урал". Как сообщили Волга Ньюс в ФКУ "Поволжуправтодор", речь идет об участке между Тольятти и Самарой.

Фото: пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор"

"Запланированы работы по устройству слоев износа на участке между 975 и 982 км (указан на карте ниже). Провести их планируется в 2025 году", — рассказали представители ведомства.

 

В 2026 году ремонтные работы проведут на участке М-5 с 911 по 927 км — в районе сел Печерское и Усинское. Там расширят дорогу.

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