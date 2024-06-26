На М-5 между Самарой и Сызранью обновят дорогу

В Самарской области отремонтируют трассу М-5 "Урал". Как сообщили Волга Ньюс в ФКУ "Поволжуправтодор", речь идет об участке между Тольятти и Самарой.

"Запланированы работы по устройству слоев износа на участке между 975 и 982 км (указан на карте ниже). Провести их планируется в 2025 году", — рассказали представители ведомства.

В 2026 году ремонтные работы проведут на участке М-5 с 911 по 927 км — в районе сел Печерское и Усинское. Там расширят дорогу.