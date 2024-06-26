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Преступления Происшествия

Главврача поликлиники №1 Тольятти будут судить за похищенные премии на 900 тыс. рублей

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в суд передано уголовное дело в отношении бывшего главного врача городской поликлиники №1 Ирины Шаховской. Она обвиняется в 11 эпизодах хищений.

Как сообщает прокуратура Автозаводского района, следствием установлено, что главврач договорилась с сотрудниками бухгалтерии и планово-экономического отдела поликлиники, что они будут возвращать ей начисленные премии.

Премии передавались сотрудниками главному врачу якобы для расходования "на хозяйственные нужды поликлиники". Вместе с тем, по данным следствия, обвиняемая распорядилась ими "по личному усмотрению, а также растратив их в пользу третьих лиц". Всего с 2018-го по 2023 г. было похищено более 900 тыс. рублей.

Женщина была задержана в марте 2023 года.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Автозаводский районный суд. Для возмещения ущерба по уголовному делу заявлен гражданский иск.

За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, может быть назначено наказание до шести лет лишения свободы.

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