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Преступления Происшествия

Тольяттинец нанес тяжкие травмы знакомому из-за невозвращенного долга

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на приятеля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, тольяттинец встретил на лестничной площадке 33-летнего знакомого, которому ранее дал в долг деньги, но никак не мог получить их назад. Между мужчинами начался конфликт, и подозреваемый нанес оппоненту тяжкие травмы ключом от входной двери.

Тольяттинец, который уже бывал судим за аналогичное преступление, объяснил свои действия тем, что во время ссоры не смог справиться с эмоциями. Его отправили под стражу.

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