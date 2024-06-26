Тольяттинец нанес тяжкие травмы знакомому из-за невозвращенного долга

В Тольятти задержали 56-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на приятеля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, тольяттинец встретил на лестничной площадке 33-летнего знакомого, которому ранее дал в долг деньги, но никак не мог получить их назад. Между мужчинами начался конфликт, и подозреваемый нанес оппоненту тяжкие травмы ключом от входной двери.
Тольяттинец, который уже бывал судим за аналогичное преступление, объяснил свои действия тем, что во время ссоры не смог справиться с эмоциями. Его отправили под стражу.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки