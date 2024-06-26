Под Тольятти столкнулись грузовик и подъемник

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Во вторник, 25 июня, в Ставропольском районе Самарской области столкнулись грузовик и подъемник. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области