Вероятной причиной пожара в "доме Сазонова" назвали аварийную проводку

В ГУ МЧС по Самарской области назвали предварительную версию причины пожара в частном доме в Куйбышевском районе Самары 23 июня. Огонь охватил строение на площади 150 кв. метров.

В 9:11 загорелся частный дом. В 11:48 пожар локализовали. Пострадавших нет. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Самарской области.

В открытых источниках горевшее здание называли домом экс-главы Самарской губернской думы Виктора Сазонова. Сын Виктора Сазонова, бывший высокопоставленный сотрудник Росгвардии Дмитрий Сазонов, недавно вышел из колонии по решению суда.

Как сообщили журналисту Волга Ньюс 26 июня в региональном ГУ МЧС, по предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки.