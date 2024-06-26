Организации Самарской области все чаще выбирают электронный документооборот при работе с "ЭнергосбыТ Плюс"

Каждая вторая организация региона, из числа клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", использует электронный документооборот (ЭДО). Преимущества такого взаимодействия очевидны — этот инструмент помогает юридическим лицам безопасно и оперативно решать все вопросы взаимодействия с поставщиком тепла.

Главными преимуществами электронного документооборота являются экономия времени и средств на бумагу, печать и доставку документов, а также удобство бессрочного хранения и быстрого поиска по нужному фильтру. ЭДО ведется через системы "СБиС" и "Диадок".

"Использование электронного документооборота позволяет все возникающие вопросы решать дистанционно, исключая необходимость посещения офисов обслуживания. Неудивительно, что значительная часть наших клиентов уже оценила экономию времени и средств при использовании этого инструмента", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов. Подробнее об онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.