Организации Самарской области все чаще выбирают электронный документооборот при работе с "ЭнергосбыТ Плюс"

Каждая вторая организация региона, из числа клиентов Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс", использует электронный документооборот (ЭДО). Преимущества такого взаимодействия очевидны — этот инструмент помогает юридическим лицам безопасно и оперативно решать все вопросы взаимодействия с поставщиком тепла.
Главными преимуществами электронного документооборота являются экономия времени и средств на бумагу, печать и доставку документов, а также удобство бессрочного хранения и быстрого поиска по нужному фильтру. ЭДО ведется через системы "СБиС" и "Диадок".
"Использование электронного документооборота позволяет все возникающие вопросы решать дистанционно, исключая необходимость посещения офисов обслуживания. Неудивительно, что значительная часть наших клиентов уже оценила экономию времени и средств при использовании этого инструмента", — отметил директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.
Система заключения договора через ЭДО достаточно проста: нужно отправить через Личный кабинет оператора электронного документооборота в адрес "ЭнергосбыТ Плюс" заявку с приложением необходимых документов. Подробнее об онлайн-сервисах можно узнать на официальном сайте samara.esplus.ru/service/.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.