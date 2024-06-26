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Государство и Бизнес Экономическая политика

Предприниматели Самарской области смогут создать бизнес-план на платформе МСП.РФ

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Действующие и потенциальные предприниматели могут воспользоваться новым сервисом "Оценка рынка и расчет бизнес-плана" на Цифровой платформе МСП.РФ. Теперь ресурс призван помочь представителям МСП проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

По информации Корпорации МСП, все расчеты производятся на основе усредненных показателей реальной практики ведения бизнеса в регионах с возможностью персональной настройки параметров. На основе данных от Росстата, ФНС России и 2ГИС Цифровая платформа подскажет, какие торговые точки пользуются наибольшим спросом в выбранном городе и районе, сколько вокруг конкурентов и потенциальных клиентов, на какую прибыль можно рассчитывать.

"Для эффективной работы от предпринимателей требуется постоянный мониторинг рынка, конкурентов, потребителей и других факторов, влияющих на бизнес. Неправильная оценка таких параметров, как конкурентная среда, требуемых инвестиций и текущих затрат влечет риски и может свести на нет усилия по открытию и расширению своего бизнеса, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — Новый сервис на Цифровой платформе МСП.РФ помогает объективно оценить рыночную ситуацию и выбрать подходящую стратегию ведения бизнеса".

На старте в сервисе "Оценка рынка и расчет бизнес-плана" уже размещено более 300 типовых бизнес-планов. В них включены данные о необходимых инвестициях и ориентировочных сроках окупаемости, планируемых объемах выручки и прибыльности продаж. Бизнес-планы также содержат основные этапы реализации бизнес-идеи по месяцам, список необходимых документов, штатное расписание, характеристику территории (потребители, конкуренты, транспорт и даже парковки), расчет кредитных обязательств и их влияния на прибыльность.

"Сегодня на ресурсе зарегистрировано 10 тысяч предпринимателей Самарской области. Бизнес-сообщество региона активно регистрируется на платформе МСП.РФ и использует все доступные сервисы. Это экспресс-консультации по инструментам господдержки, проверка контрагентов, подбор микрофинансирования, покупка франшизы и многие другие", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Составить бизнес-план с помощью ресурса могут и самозанятые. Для них на МСП.РФ есть 15 типовых форматов организации своего дела, адаптированных под условия налога на профессиональный доход. Это, например, услуги парикмахеров, макияжа, маникюра и педикюра, специалистов по ремонту одежды, обуви, компьютеров и цифровой техники, услуги фотографа, изготовления и продажи кондитерских изделий.

Напомним, Цифровая платформа МСП.РФ создана и развивается в соответствии с целями и задачами нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который инициировал Президент Владимир Путин. Получить консультации по мерам поддержки можно также в центрах "Мой бизнес", которые работают в каждом городском округе Самарской области.

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