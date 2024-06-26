В Тольятти студенты, подкупавшие преподавателей, лишились дипломов

Центральный районный суд Тольятти признал недействительными дипломы студентов, подкупивших преподавателей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее студентов осудили по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки") за то, что они "покупали" зачеты и экзамены. Теперь прокуратура потребовала признать недействительными их дипломы.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...