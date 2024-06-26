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Происшествия

В Тольятти студенты, подкупавшие преподавателей, лишились дипломов

ТОЛЬЯТТИ. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный районный суд Тольятти признал недействительными дипломы студентов, подкупивших преподавателей. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее студентов осудили по ст. 291 УК РФ ("Дача взятки") за то, что они "покупали" зачеты и экзамены. Теперь прокуратура потребовала признать недействительными их дипломы.

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