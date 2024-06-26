В Самарской области задержали подозреваемого в двойном убийстве, совершенном более 20 лет назад

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области задержан 42-летний местный житель, подозреваемый в убийстве двух жительниц Тольятти, совершенном в 2003 г., сообщает пресс-служба ведомства.

В январе 2003 г., в Тольятти в одной из квартир дома по ул. Мира были обнаружены тела хозяйки квартиры 1923 года рождения и ее дочери 1965 года рождения со следами удушения.

Установить личность преступника по горячим следам не удалось, однако работа по раскрытию преступлений прошлых лет не прекращалась.

Спустя более 20 лет, оперативники совместно со следователями еще раз допросили важных свидетелей и при очередной проверке данных учетов удалось установить предполагаемого подозреваемого.

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке ОМОН "Орлан" Управления Росгвардии по Самарской области задержали и доставили подозреваемого в следственный орган.

Предварительно установлено, что в ходе ссоры злоумышленник нанес своим жертвам удары ножом в область туловища, а потом задушил.

В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и предъявлено обвинение в совершении указанного преступления.