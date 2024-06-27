В Тольятти будут судить юриста, стрелявшего в электрика

В Тольятти передано в суд уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью в ходе конфликта из-за стоимости услуг. Об этом сообщает прокуратура Автозаводского района города.

Предварительным следствием установлено, что 4 апреля этого года потерпевший, оказывающий услуги электрика по объявлению, приехал по звонку от клиентки в квартиру на пр. Степана Разина. Осмотрев объект, подлежащий ремонту, мужчина назвал женщине цену в 3,5 тыс. рублей. Однако супруг хозяйки, юрист по профессии, возмутился такой высокой стоимостью услуги, полагая, что работы должны стоить максимум 1 тыс. рублей.

В процессе возникшей между мужчинами ссоры, хозяин квартиры взял травматический пистолет, из которого произвел один выстрел в сторону, а затем выстрелил потерпевшему в область брюшины. После этого обвиняемый повалил электрика на пол, нанес ему множественные удары руками по лицу и голове, а затем для устрашения произвел третий выстрел из пистолета. Обвиняемый потребовал у оппонента просить прощения, а получив его, нанес удар ногой в бедро и вытолкал электрика в подъезд.

Действия обвиняемого повлекли тяжкий вред здоровью потерпевшего. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ, может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.