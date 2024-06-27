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Преступления Происшествия

Житель Жигулевска избил мужчину, попросившего его не мусорить

ЖИГУЛЕВСК. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевский городской суд отправилось уголовное дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, в апреле 2024 г. ранее судимый за кражи сызранец проезжал на "семерке" через двор на ул. Комсомольской и выбросил мусор из окна машины. Находившийся рядом 58-летний потерпевший сделал ему замечание, а когда это не дало результата, закинул мусор обратно в машину. Желавшего замусорить город автомобилиста это возмутило, и он решил избить оппонента.

Расправу остановили жильцы соседних домов и проходивший мимо участковый. Пострадавший получил травмы глаза и мягких тканей головы.

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