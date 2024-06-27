Житель Жигулевска избил мужчину, попросившего его не мусорить

В Жигулевский городской суд отправилось уголовное дело 25-летнего местного жителя, обвиняемого в избиении. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в апреле 2024 г. ранее судимый за кражи сызранец проезжал на "семерке" через двор на ул. Комсомольской и выбросил мусор из окна машины. Находившийся рядом 58-летний потерпевший сделал ему замечание, а когда это не дало результата, закинул мусор обратно в машину. Желавшего замусорить город автомобилиста это возмутило, и он решил избить оппонента.
Расправу остановили жильцы соседних домов и проходивший мимо участковый. Пострадавший получил травмы глаза и мягких тканей головы.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки