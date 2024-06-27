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Преступления Происшествия

Машинист из Жигулевска за месяц "инвестировал" в мошенников 5 млн рублей

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Жигулевске возбудили уголовное дело из-за интернет-мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

48-летнему машинисту в мессенджере написал незнакомец с предложением подзаработать на биржевой платформе. Потерпевший заинтересовался и получил подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них большой заработок. По этим инструкциям мужчина за месяц положил на счет около 5 млн рублей. Но вот когда он захотел вывести прибыль, денег уже не было.

Гид потребителя

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