Машинист из Жигулевска за месяц "инвестировал" в мошенников 5 млн рублей

В Жигулевске возбудили уголовное дело из-за интернет-мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

48-летнему машинисту в мессенджере написал незнакомец с предложением подзаработать на биржевой платформе. Потерпевший заинтересовался и получил подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них большой заработок. По этим инструкциям мужчина за месяц положил на счет около 5 млн рублей. Но вот когда он захотел вывести прибыль, денег уже не было.