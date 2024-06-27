Конкурс профессионалов: в Самарской области соревновались сыровары

В Самарской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Лучший сыровар".
Конкурс по пяти номинациям ежегодно организует Министерство труда и социальной защиты РФ. С 2018 г. Самарская область неоднократно проводила федеральные этапы конкурсов, например, по номинациям "Лучший матрос речного флота", "Лучший пивовар", "Лучший ветеринарный фельдшер", "Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ". В сентябре 2024 г. на территории региона будут состязаться лучшие сыровары страны.
"Сыроварение — это молодая отрасль для нашего региона, — отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. — Первая вакансия сыровара в базе службы занятости появилась в 2019 году. Отрасль активно развивается и, чтобы популяризировать профессию, привлечь внимание к этому направлению производства, от Самарской области было предложено провести конкурс в номинации "Лучший сыровар". Наше предложение поддержали, и в сентябре мы проведем в регионе федеральный этап Всероссийского конкурса. Заявки от других регионов уже поступают. А сегодня наша задача выявить двух лучших сыроваров в Самарской области, которые достойно представят регион на федеральном этапе".
Площадкой для проведения конкурса стал Самарский аграрный университет. Это не первый опыт вуза по организации такого мероприятия.
"Огромное спасибо министерству труда за то, что доверили нам проведение такого конкурса, — сказал ректор Самарского государственного аграрного университета Сергей Машков. — Мы уже проводили конкурс в номинации "Лучший ветеринарный фельдшер", в нем были задействованы и студенты, и преподаватели. Это дало всплеск идей и эмоций, повысило популярность ветеринарного направления. Поэтому мы захотели провести конкурс по другой профессии. Конкурс среди сыроваров принесет новый опыт нашим студентам и нашему вузу".
В региональном этапе принимал участие 21 сыровар. Конкурс состоял из теоретического модуля и двух практических — производство сыра "Брынза" и определение физико-химических показателей качества молока.
"Мы в первую очередь занимаемся практикой, поэтому теория для нас даже более волнительна, — поделилась участница конкурса, глава КФХ Оксана Семкина. — Участие в конкурсе — это в первую очередь обмен опытом с коллегами, встреча единомышленников. Мы не чувствуем себя конкурентами, потому что у каждого свой ассортимент и свои клиенты. Мы скорее партнеры, которые готовы помочь друг другу".
Победителей конкурса объявят 2 июля. Федеральный этап конкурса планируется 20–21 сентября. Победитель федерального этапа получит 1 млн рублей.
Последние комментарии
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами