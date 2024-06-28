Майор полиции лишен звания и отправлен в колонию за "уничтожение улик"

Бывший исполняющий обязанности начальника отделения выявления и раскрытия преступлений отдела полиции № 3 УМВД России по Самаре признан виновным в свершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области.
Следствием и судом установлено, что в 2023 г. действующий на тот момент сотрудник полиции, используя свое служебное положение, сымитировал уничтожение немаркированной табачной продукции, которая была указана в приговоре суда и являлась вещественным доказательством, планируя в дальнейшем распорядиться указанным контрафактом по своему усмотрению.
Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением специального звание "майор полиции".
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки