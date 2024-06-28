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Преступления Происшествия

Майор полиции лишен звания и отправлен в колонию за "уничтожение улик"

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший исполняющий обязанности начальника отделения выявления и раскрытия преступлений отдела полиции № 3 УМВД России по Самаре признан виновным в свершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что в 2023 г. действующий на тот момент сотрудник полиции, используя свое служебное положение, сымитировал уничтожение немаркированной табачной продукции, которая была указана в приговоре суда и являлась вещественным доказательством, планируя в дальнейшем распорядиться указанным контрафактом по своему усмотрению.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением специального звание "майор полиции".

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