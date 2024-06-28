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Экология Общество

Народный фронт попросил проверить стройку Wildberries в Новосемейкино

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Активисты Народного фронта обратили внимание на нарушения, которые, по их мнению, допускаются при строительстве распределительного центра Wildberries в пгт. Новосемейкино.

Фото: Общероссийский Народный фронт в Самарской области

По их данным грунт, изъятый в процессе строительства и являющийся строительными отходами 4-5 класса опасности, не сдается на специализированные полигоны для захоронения, а сбрасываются на открытую почву.

"Нежелание платить за безопасный для экологии способ захоронения стройотходов может обернуться экологической катастрофой, за которую будут расплачиваться сами жители — ответственность за уборку несанкционированной свалки ляжет на плечи налогоплательщиков", - предостерегают активисты.

Кроме того, они указывают, что грузовики, перевозящие грунт, разрушают дороги в Старосемейкино. "Отремонтированная в 2022 году более чем за 10 миллионов рублей дорога разрушена, целостность асфальтового полотна нарушена. Также создается аварийная опасность: из переполненных грузовиков глина высыпается на дорожное полотно и создает угрозу для автомобилистов", - указывают в Народном фронте.

В организации пообещали направить обращения в областную и природоохранную прокуратуры, а также попросили взять ситуацию на контроль Следственный комитет РФ.

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