Юный житель Самарской области решил поработать на мошенников и попался

В Сергиевском районе Самарской области задержали 19-летнего парня по подозрению в участии в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

24 июня в пос. Сургут телефонные мошенники выманили у 94-летней женщины 100 тыс. рублей. Пенсионерку убедили, что ее дочь попала в ДТП и нужны деньги, чтобы избавить ее от проблем. Поэтому потерпевшая отдала деньги приехавшему молодому человеку. Только после этого она позвонила дочери и выяснила, что никакой аварии не было.

Правоохранители задержали приходившего за деньгами курьера. Парень рассказал, что действовал по инструкции "куратора", с которым познакомился в соцсети. Деньги жертвы он отправил "работодателю" и получил процент.