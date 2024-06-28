Юный житель Самарской области решил поработать на мошенников и попался

В Сергиевском районе Самарской области задержали 19-летнего парня по подозрению в участии в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
24 июня в пос. Сургут телефонные мошенники выманили у 94-летней женщины 100 тыс. рублей. Пенсионерку убедили, что ее дочь попала в ДТП и нужны деньги, чтобы избавить ее от проблем. Поэтому потерпевшая отдала деньги приехавшему молодому человеку. Только после этого она позвонила дочери и выяснила, что никакой аварии не было.
Правоохранители задержали приходившего за деньгами курьера. Парень рассказал, что действовал по инструкции "куратора", с которым познакомился в соцсети. Деньги жертвы он отправил "работодателю" и получил процент.
Последние комментарии
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки