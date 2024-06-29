На Совете ректоров вузов Самарской области обсудили региональную программу "Доктор наук"

В пятницу, 28 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Самарской области.

Основной темой встречи стала реализация в регионе ключевых проектов в сфере развития науки и образования — международного межвузовского кампуса и "Дом ученых", а также региональная программа "Доктор наук".

"Образовательное сообщество — это всегда основа развития региона. Знаю уже не понаслышке, как много университеты делают для развития базовых отраслей науки, промышленности нашего региона, а впоследствии и всей страны, — отметил глава региона. — Мы приступили к формированию новой масштабной программы "Доктор наук". Ее целью является формирование всех условий — инфраструктурных, административных, — для того чтобы у молодых людей, которые приняли для себя решение стать профессионалами в различных науках, были все возможности, мотивация идти по выбранному пути".

Самарская область — один из крупнейших научных и вузовских центров страны. Говоря о региональной системе образования председатель Совета ректоров вузов Самарской области, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, акцентировал внимание, что самарские вузы являются участниками федеральной научной программы "Приоритет 2030" и федерального проекта "Передовые инженерные школы". Также в губернии действует научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего" — один из 15-ти таких Центров в России.

В настоящее время одним из важнейших инфраструктурных проектов, который реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты", является строительство международного межвузовского кампуса.

О ходе его реализации доложила генеральный директор компании "ПроШкола", исполнительный директор бизнес-блока ВЭБ.РФ Алиса Денисова. "На прошлой неделе на совещании Вячеслав Андреевич совершенно верно отметил, что к участию в проекте создания студенческого кампуса необходимо привлекать индустриальных партнеров. Мы прислушались к словам губернатора и решили начать с себя. И вот, первый индустриальный партнер уже в регионе. Сегодня мы открыли инжиниринговый центр ПроШколы". В центре разместят инженерный состав команды, сопровождающей проектирование и строительство кампуса. Таким образом, функция ПроШколы как технического заказчика по проекту кампуса будет перенесена в непосредственную близость к строительной площадке. Самарскому офису ПроШколы также будет передана часть функций финансового, правового и корпоративного сопровождения проектов ПроШколы по строительству школ и других социальных объектов по всей стране. Это порядка 50 новых рабочих мест", — рассказала Алиса Денисова. Делить один офис с инженерами будут студенты самарских вузов — участники проекта "Команда кампуса", которые уже год активно участвуют в так называемом социальном проектировании — предлагают свои идеи для создания кампуса. Студенты работали над созданием проектов парковой зоны будущего кампуса, предложили проект транспортной развязки и проект медиа продвижения в молодежной среде — первый телеграмм-журнал "Уникум". В день открытия для ребят провели лекцию по цифровым методам геодезических исследований, которые будут применяться на строительной площадке.

Глава региона отметил важность задачи по доработке проекта будущего кампуса. В частности, необходимо увеличивать число вузов — участников проекта, активнее привлекать индустриальных партнеров. "Кампус — это отдельная структура научно-технического развития. Без квалифицированного заказчика это будет здание и сооружение, которое потом не будет иметь прикладного смысла", — отметил врио губернатора.

Также Вячеслав Федорищев поручил продумать инфраструктуру, в том числе образовательную среду, и транспортное сообщение, благоустройство студгородка. "Нужно понять, что мы формируем в полном смысле этого слова наш небольшой наукоград, — сказал глава региона. — Вместе с министерством транспорта и министерством строительства необходимо проработать, где там будет жилая застройка, какая территория планируется, какие будут школы. Это всё потом будет обеспечивать поступление лучших выпускников школ".

Ректоры вузов озвучили свои инициативы и предложения по участию в проекте. Так, отвечая на вопрос, почему Самарский государственный университет путей сообщения участвует в масштабном проекте, ректор образовательной организации Максим Гаранин сфокусировал внимание на проектах. Среди них — создание цифровой образовательной платформы, интеллектуальные железнодорожные системы, эксплуатация БПЛА.

Акцентируя внимание участников заседания на опыте других регионов, глава области предложил разработать и законодательно закрепить меры стимулирования крупных предприятий, готовых стать социальными партнерами в научно-образовательной среде.

Отдельное внимание участники заседания уделили реализации проекта "Дом ученых", в рамках которого планируется создание мультифункционального пространства науки и высшей школы, а также региональной программы "Доктор наук".

В рамках заседания состоялось награждение победителей ежегодной областной универсиады среди вузов Самарской области. Первое место занял Самарский государственный технический университет, второе — Самарский государственный национальный университет имени академика Королева, третье — Самарский государственный социально-педагогический университет.