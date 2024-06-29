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Преступления Происшествия

Домохозяйка из Волжского района отдала мошенникам 100 тыс. руб. за спортинвентарь для детей

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе 25-летняя домохозяйка хотела купить спортинвентарь для своих сыновей и стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина заполнила заявку для связи с менеджером на одном из сайтов по продаже спортивных товаров, чтобы уточнить наличие волейбольного мяча и пары теннисных ракеток, а затем совершить покупку. Спустя пару минут ей позвонил неизвестный и представился сотрудником финансовой организации, где она обслуживается. Домохозяйке сообщили, что злоумышленники, используя данные из заявки на сайте пытаются оформить денежный займ, а для предотвращения данной нежелательной операции ей необходимо подсказать "сотруднику" код из полученного смс. Получив заветную комбинацию, незнакомец прервал звонок.

Осознав, что сообщила персональные данные, самарчанка проверила банковское приложение на телефоне и увидела списание более 100 тыс. руб., отложенных на частный детский сад, после чего обратилась за помощью в полицию.

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