Актриса СамАрта Вероника Львова признана лучшей актрисой на фестивале "Фабрика Станиславского" в Москве

27 июня СамАрт показал спектакль по произведениям Андрея Платонова "Возвращение" на сцене Московского Губернского театра в рамках VI Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского". 29 июня прошла церемония награждения лауреатов форума. Актриса СамАрта Вероника Львова признана лучшей исполнительницей женской роли (награда за роль Любови, жены Иванова в спектаклей "Возвращение"). Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков вручил победителям памятные статуэтки "Верю" — эксклюзивные миниатюрные скульптуры Станиславского.
В конкурсной программе "Фабрики Станиславского" этого года — показы спектаклей коллективов из 8 регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска, Самары. Лауреатов премии определяли члены жюри — театральные критики Павел Руднев, Ксения Аитова и Ирина Алпатова.
Ксения Аитова, театральный критик: "Мы видим Любовь Иванову в исполнении Вероники Львовой — с одной стороны, маленькую, хрупкую фигурку, похожую на тряпичную куколку, ее можно даже потерять на этой большой сцене. Но, с другой стороны, она способна на себе вывозить этот постапокалиптический мир, сохранять в нем хоть какое-то тепло. И видим Иванова в исполнении Романа Касатьева такой слабой, подростковой фигурой, которая не хочет брать на себя никакой ответственности. В финале он не спрыгивает с паровоза, и, видимо, так и не спрыгнет, не вернется по-настоящему. Человек не может противостоять глобальным процессам, они ломают его. Мне кажется, сто процентов зрителей этого спектакля — на стороне героини".
"Возвращение" режиссер Галина Зальцман поставила в СамАрте осенью 2023 года. В мае спектакль принял участие в Международном театральном фестивале "Молодежь. Театр. Фест" в Санкт-Петербурге, в июне стал лауреатом "Фабрики Станиславского".
Ирина Алпатова, театральный критик: "Хочется, чтобы многие города и фестивали увидели этот спектакль. Декорации — идеальный образ этой истории. Какая-то территория, которая затерялась "между": война кончилась, а мир еще не наступил. Я первый раз вижу спектакль по "Возвращению", который уходит от быта. Вы уходите в символическую, мифологическую историю. И блестяще это воплотили. Пластика Павла Самохвалова рифмуется с платоновским текстом. Интересна сделана роль Вероники Львовой. Ее голос диссонирует с общим тоном спектакля. Иванов — это о невозможности вернуться в нормальную жизнь, этого человека больше нет, и это очень страшно".
Спектакль СамАрта — это не военная драма, а рассказ о жизни человека, который вышел в путь и будет долго возвращаться.
Павел Руднев, театральный критик: "Это очень сильный спектакль. Рассказ "Возвращение" ставят бесконечно, но только в самарском спектакле расширились горизонты, театр вышел за скобки автора. Ситуация со вторым мужем главной героини никак не осмыслялась, театры обычно занимают позицию Иванова, видят в ней не боль, а двусмысленность. Но здесь перверсия, которая равна святости: я потерял своих родственников и стал ими. Замечательно Петр Касатьев играет роль Пашкова. Метафора с оттаиванием паровоза прекрасна. В жесте любви, который играет Вероника Львова, посыл — война все отняла, но остался нерастраченный ресурс милосердия".
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.