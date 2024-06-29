Актриса СамАрта Вероника Львова признана лучшей актрисой на фестивале "Фабрика Станиславского" в Москве

27 июня СамАрт показал спектакль по произведениям Андрея Платонова "Возвращение" на сцене Московского Губернского театра в рамках VI Летнего фестиваля губернских театров "Фабрика Станиславского". 29 июня прошла церемония награждения лауреатов форума. Актриса СамАрта Вероника Львова признана лучшей исполнительницей женской роли (награда за роль Любови, жены Иванова в спектаклей "Возвращение"). Художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков вручил победителям памятные статуэтки "Верю" — эксклюзивные миниатюрные скульптуры Станиславского.

В конкурсной программе "Фабрики Станиславского" этого года — показы спектаклей коллективов из 8 регионов России: Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Петрозаводска, Севастополя, Челябинска, Красноярска, Самары. Лауреатов премии определяли члены жюри — театральные критики Павел Руднев, Ксения Аитова и Ирина Алпатова.

Ксения Аитова, театральный критик: "Мы видим Любовь Иванову в исполнении Вероники Львовой — с одной стороны, маленькую, хрупкую фигурку, похожую на тряпичную куколку, ее можно даже потерять на этой большой сцене. Но, с другой стороны, она способна на себе вывозить этот постапокалиптический мир, сохранять в нем хоть какое-то тепло. И видим Иванова в исполнении Романа Касатьева такой слабой, подростковой фигурой, которая не хочет брать на себя никакой ответственности. В финале он не спрыгивает с паровоза, и, видимо, так и не спрыгнет, не вернется по-настоящему. Человек не может противостоять глобальным процессам, они ломают его. Мне кажется, сто процентов зрителей этого спектакля — на стороне героини".

"Возвращение" режиссер Галина Зальцман поставила в СамАрте осенью 2023 года. В мае спектакль принял участие в Международном театральном фестивале "Молодежь. Театр. Фест" в Санкт-Петербурге, в июне стал лауреатом "Фабрики Станиславского".

Ирина Алпатова, театральный критик: "Хочется, чтобы многие города и фестивали увидели этот спектакль. Декорации — идеальный образ этой истории. Какая-то территория, которая затерялась "между": война кончилась, а мир еще не наступил. Я первый раз вижу спектакль по "Возвращению", который уходит от быта. Вы уходите в символическую, мифологическую историю. И блестяще это воплотили. Пластика Павла Самохвалова рифмуется с платоновским текстом. Интересна сделана роль Вероники Львовой. Ее голос диссонирует с общим тоном спектакля. Иванов — это о невозможности вернуться в нормальную жизнь, этого человека больше нет, и это очень страшно".

Спектакль СамАрта — это не военная драма, а рассказ о жизни человека, который вышел в путь и будет долго возвращаться.

Павел Руднев, театральный критик: "Это очень сильный спектакль. Рассказ "Возвращение" ставят бесконечно, но только в самарском спектакле расширились горизонты, театр вышел за скобки автора. Ситуация со вторым мужем главной героини никак не осмыслялась, театры обычно занимают позицию Иванова, видят в ней не боль, а двусмысленность. Но здесь перверсия, которая равна святости: я потерял своих родственников и стал ими. Замечательно Петр Касатьев играет роль Пашкова. Метафора с оттаиванием паровоза прекрасна. В жесте любви, который играет Вероника Львова, посыл — война все отняла, но остался нерастраченный ресурс милосердия".