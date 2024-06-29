По факту смерти ребенка на пожаре в Самаре возбуждено уголовное дело

Следственным отделом по Кировскому району Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по по факту гибели трехлетнего ребенка на пожаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 28 июня после тушения пожара в частично расселенном многоквартирном доме на ул. Дальневосточной обнаружено тело ребенка без признаков жизни.

По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В рамках дела проведен осмотр места происшествия, назначены первоначальные судебные экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего и причин пожара.