Самарец предстанет перед судом за нетрезвое вождение

В Самаре в суд направлено дело 29-летнего местного жителя за управление автомобилем в состоянии опьянения.

В марте текущего года сотрудники Госавтоинспекции на ул. Блюхера остановили автомобиль. За рулем находился мужчина, у которого полицейские выявили явные признаки опьянения. Мужчину отстранили от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом.

Сотрудники полиции доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Задержанным оказался самарец, который работает автослесарем. Мужчина в конце 2022 г. уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. За данное правонарушение суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на 18 месяцев.

Нарушитель признал вину и рассказал сотрудникам полиции, что в тот день он решил отметить праздник — Международный женский день, а около 4 часов утра решил съездить в ближайшую круглосуточную торговую точку. Он воспользовался автомобилем своей недавней знакомой, которая ранее отдала ему транспортное средство для поездок по личным делам и не знала об отсутствии у него водительского удостоверения.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.