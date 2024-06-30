В Отрадном мужчина нашел патроны и решил оставить себе, теперь он фигурант уголовного дела

В Отрадном сотрудники Госавтоинспекции задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Мужчина пояснил, что нашел бесхозные боеприпасы возле дороги на обочине и решил оставить их себе.

На одной из улиц города сотрудниками Госавтоинспекции был замечен мужчина, который был заметно суетлив. При досмотре у него были обнаружены и изъяты семь патронов калибра 7.62×54, которые являются патронами для охотничьего нарезного огнестрельного оружия, а именно для карабинов "Тигр", "Вепрь" и другие, данные патроны пригодны для стрельбы.

По информации сотрудников полиции 41-летний житель Кинель-Черкасского района уже привлекался к уголовной ответственности по ч.2 ст. 158 УК РФ. Задержанный пояснил сотрудникам полиции что, данные патроны он нашел возле дороги на обочине. Сложив их в прозрачный пакетик, решил поехать домой, но был задержан сотрудниками ГАИ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", сообщает облГлавк.