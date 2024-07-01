В Тольятти спасли утопающую в Волге женщину

В воскресенье, 30 июня, в 17:20 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о том, что спасатели аварийно-спасательной службы Центра гражданской защиты Тольятти провели работы по спасению 57-летней женщины из Волги.
ЧП произошло в Центральном районе города.
В ГУ МЧС напомнили о правилах безопасности у воды: купаться нужно на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными постами; не заходить в воду в нетрезвом состоянии; не заплывать далеко от берега — рассчитывать силы на обратный путь: стараться не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...