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Происшествия

В Тольятти спасли утопающую в Волге женщину

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 июня, в 17:20 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о том, что спасатели аварийно-спасательной службы Центра гражданской защиты Тольятти провели работы по спасению 57-летней женщины из Волги.

ЧП произошло в Центральном районе города.

В ГУ МЧС напомнили о правилах безопасности у воды: купаться нужно на благоустроенных пляжах, оборудованных спасательными постами; не заходить в воду в нетрезвом состоянии; не заплывать далеко от берега — рассчитывать силы на обратный путь: стараться не находиться в воде слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.

Гид потребителя

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