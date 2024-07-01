В Тольятти спасли утопающую в Волге женщину

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В воскресенье, 30 июня, в 17:20 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о том, что спасатели аварийно-спасательной службы Центра гражданской защиты Тольятти провели работы по спасению 57-летней женщины из Волги.