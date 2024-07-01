В Тольятти молодой водитель врезался в припаркованный автобус

В воскресенье, 30 июня, в Тольятти 20-летний водитель автомобиля Lada Kalina столкнулся с припаркованным автобусом, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, ДТП произошло в 05:05 в районе дома №43Д по ул. 40 лет Победы.

С места происшествия водитель доставлен в медучреждение, ему назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки выяснилось, что молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции будет проведена проверка и приняты соответствующие меры.