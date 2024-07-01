Рыбака из Кошкинского района поймали на незаконной добыче раков

В Кошкинском районе 46-летний рыбак, незаконно промышлявший добычей раков, подпал под уголовное дело. Полицейские изъяли у него 5 многозаходных ловушек и два полимерных мешка, внутри которых находились 786 водных раков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В мае текущего года в ходе проведения профилактического мероприятия на реке Кондурча полиция Кошкинского района совместно с ведущим специалистом регионального департамента охоты и рыболовства задержала местного жителя, который незаконно вылавливал беспозвоночных раков и рыбу с помощью запрещенного оборудования. Пойманных особей он собирался продать.

Всего у мужчины изъяли 5 многозаходных ловушек и два полимерных мешка, внутри которых находились 786 экземпляров водных беспозвоночных раков, и 3 окуней, которых выпустили обратно в естественную среду обитания. Общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила более 182 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.