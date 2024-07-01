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Преступления Происшествия

Житель Самарской области отправил на "безопасный счет" 100 тыс. рублей

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области возбудили очередное уголовное дело по факту телефонного мошенничества. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жителю Кинеля позвонил неизвестный, представился менеджером банка и заявил, что на имя мужчины оформляются кредиты. И чтобы не стать соучастником мошенничества, потерпевшему нужно самому оформить заем и перевести деньги на "безопасный счет". В итоге мужчина отправил мошенникам 100 тыс. рублей. Догадался об обмане от тогда, когда проверил баланс в мобильном банке и не обнаружил там "спасенных" денег.

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