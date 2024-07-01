Житель Самарской области попался на краже мобильника у ребенка

В Самарской области задержали мужчину по подозрению в краже телефона. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В Хворостянском районе ребенок катался на велосипеде и потерял мобильник. Полицейские возбудили уголовное дело в связи с кражей. В апреле 2024 г. сотовый оператор обнаружил, что кто-то пользуется телефоном в Самаре.

Полицейские разыскали нового владельца и выяснили, что гаджет он купил в комиссионном магазине. Оказалось, что телефон сдали в комиссионку два жителя Безенчукского района. Один из них выменял мобильник у 25-летнего родственника, живущего в Хворостянке.

Когда правоохранители пришли к тому самому родственнику, он признал вину и пояснил, что забрал его со скамейки на детской площадке и год хранил у себя. После этого он обменял его, думая, что смартфон уже никто не ищет.