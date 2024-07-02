Самарский филиал "Т Плюс" возглавил Марат Феткуллов

С 1 июля директором Самарского филиала "Т Плюс" назначен Марат Феткуллов, сообщает пресс-служба компании.

Марат Рифатович окончил Ульяновский технический университет, имеет два высших образования, степень магистра техники и технологии, является кандидатом технических наук по специальности "Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты".

В период с 2003 по 2010 гг. работал на технических должностях в структурах ПАО "Газпром". В 2010 г. перешел на работу в Ульяновский филиал ОАО "Волжская ТГК", где прошел путь до главного инженера Ульяновского филиала ПАО "Т Плюс". С июля 2018 г. Марат Рифатович стал директором Ульяновского филиала ПАО "Т Плюс".

"Ключевыми задачами для нового руководителя станет развитие тепловых узлов Самарской области, реализация федеральной программы модернизации генерирующих мощностей ДПМ-2 на Самарской ТЭЦ и обеспечение надежного теплоснабжения жителей и организаций региона", — уточняется в релизе.