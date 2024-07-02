В Самаре еще на одной станции метро установят "умные" камеры

В самарском метрополитене продолжат установку системы "интеллектуального" видеонаблюдения. Об этом Волга Ньюс сообщили в городском департаменте транспорта.

По словам представителей ведомства, системы "интеллектуального" видеонаблюдения представляют собой технические средства обеспечения транспортной безопасности. Они обеспечивают:

• идентификацию объектов наблюдения;

• распознавание характера событий;

• обнаружение физических лиц и транспортных средств в произвольном месте и произвольное время;

• видеомониторинг — обнаружение физических лиц и транспортных средств в заданном месте и заданное время.

"Системой "интеллектуального" видеонаблюдения оснащена станция "Алабинская". До 31 декабря 2024 года аналогичное оборудование планируют установить на станции "Российской", — рассказали в департаменте.

Сколько средств на это потратят, чиновники не уточнили. Однако известно, что на выполнение всех мероприятий по обеспечению транспортной безопасности метро нужен 1 млрд рублей.