В Самаре будут судить троих самарцев из наркоторговой ОПГ

В Кировский районный суд Самары отправили в суд уголовное дело наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, трое мужчин в возрасте 51, 28 и 25 лет летом 2019 г. вступили в преступную группу и несколько лет занимались сбытом наркотиков. Они приобретали оптом запрещенные вещества, и сбывали их в розницу в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях через тайники. Кроме того, один из обвиняемых получал "зарплату" в криптовалюте, переводил их в рубли и в итоге легализовал более 450 тыс. рублей. При задержании у троицы изъяли более 1,5 кг мефедрона, гашиша, кокаина, марихуаны и МДМА.
Младшему из участников преступной группы предъявили обвинение в совершении двух эпизодах покушения на сбыт наркотиков, старшему — в шести аналогичных эпизодах, среднему — в восьми эпизодах по той же статье и еще по статье об отмывании денег.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки