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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить троих самарцев из наркоторговой ОПГ

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кировский районный суд Самары отправили в суд уголовное дело наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, трое мужчин в возрасте 51, 28 и 25 лет летом 2019 г. вступили в преступную группу и несколько лет занимались сбытом наркотиков. Они приобретали оптом запрещенные вещества, и сбывали их в розницу в Самарской, Оренбургской и Саратовской областях через тайники. Кроме того, один из обвиняемых получал "зарплату" в криптовалюте, переводил их в рубли и в итоге легализовал более 450 тыс. рублей. При задержании у троицы изъяли более 1,5 кг мефедрона, гашиша, кокаина, марихуаны и МДМА.

Младшему из участников преступной группы предъявили обвинение в совершении двух эпизодах покушения на сбыт наркотиков, старшему — в шести аналогичных эпизодах, среднему — в восьми эпизодах по той же статье и еще по статье об отмывании денег.

Гид потребителя

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