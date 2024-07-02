"Произойдет катастрофа": самарцы пожаловались на искусственное озеро у Загородного парка

Жители Самары рассказали про прорыв у трамвайных путей. Произошло это у Загородной парка.

"С прошлого четверга прорыв в районе остановки Загородный парк (ЦПКиО). В пятницу председатель нашего дома отправила заявку в РКС, до сих пор ничего не изменилось. Кроме того, что искусственное озеро растет и уже дошло до Паркового переулка. Рядом находятся трамвайные пути, в любой момент произойдет катастрофа. И так у нас в городе трамваи регулярно сходят с рельс. И здесь, если из-за подмыва пути провалятся, то могут быть серьезные жертвы", — жалуется Юлия Ш.

Автор сообщения также показала переписку с РКС от 28 июня. В компании отвечали, что заявка в работе.

В РКС уточнили, что заявка зарегистрирована и специалисты скоро доберутся до места происшествия.