"Произойдет катастрофа": самарцы пожаловались на искусственное озеро у Загородного парка

Жители Самары рассказали про прорыв у трамвайных путей. Произошло это у Загородной парка.
"С прошлого четверга прорыв в районе остановки Загородный парк (ЦПКиО). В пятницу председатель нашего дома отправила заявку в РКС, до сих пор ничего не изменилось. Кроме того, что искусственное озеро растет и уже дошло до Паркового переулка. Рядом находятся трамвайные пути, в любой момент произойдет катастрофа. И так у нас в городе трамваи регулярно сходят с рельс. И здесь, если из-за подмыва пути провалятся, то могут быть серьезные жертвы", — жалуется Юлия Ш.
Автор сообщения также показала переписку с РКС от 28 июня. В компании отвечали, что заявка в работе.
В РКС уточнили, что заявка зарегистрирована и специалисты скоро доберутся до места происшествия.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.