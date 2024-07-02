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Государство и Бизнес Экономическая политика

Резиденты ОЭЗ "Тольятти" установили рекорд отправки грузов по железной дороге

ТОЛЬЯТТИ. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В июне установлен рекорд по отправке грузов железнодорожным транспортом с территории особой экономической зоны "Тольятти".

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

По информации Куйбышевской железной дороги, в июне 2024 года на территории ОЭЗ "Тольятти" принято к перевозке более 22,9 тыс. тонн грузов.

Увеличить объем перевозки масличных и зернобобовых культур с территории ОЭЗ позволила сдача в эксплуатацию нового пути необщего назначения. До конца лета планируется отправить более 2 тыс. тонн этой продукции не только по территории Российской Федерации, но и за рубеж.

"Железная дорога работает в ОЭЗ в тестовом режиме с 2022 года. Новые транспортно-логистические возможности площадки стали ее дополнительным конкурентным преимуществом и позволили нам привлечь в ОЭЗ несколько крупных проектов. Среди них — Магнитогорский металлургический комбинат, Тольяттинский комбинат пищевых продуктов. Потребителями услуг железной дороги станут не менее 10 резидентов", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

ОЭЗ входит в число наиболее привлекательных инвестиционных площадок страны. В 2023 году на площадку ОЭЗ зашли шесть новых инвесторов. Сегодня резидентами флагманского проекта развития Самарской области являются 38 компаний, из них 19 уже запустили свои производства. В мае текущего года статус резидента получили две компании, которые намерены инвестировать в создание новых производств более 6 млрд рублей.

Напомним, что в особой экономической зоне резиденты получают земельные участки с промышленной инфраструктурой, налоговые и таможенные льготы, позволяющие инвесторам экономить до 30% капитальных затрат на строительстве, а также существенно сокращать его сроки.

Инвестплощадка также обладает статусом индустриального парка — управляющая компания готова сама строить корпуса с последующей арендой или выкупом резидентом.

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