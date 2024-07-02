Встреча власти и бизнеса: предпринимателям региона расскажут о финансовых мерах господдержки

Предпринимателям Самарской области расскажут о федеральных и региональных инструментах льготного финансирования. В четверг, 4 июля, в региональном центре "Мой бизнес" пройдет открытая встреча с представителями Корпорации МСП, Правительства Самарской области, МСП Банка и организаций инфраструктуры развития бизнеса.
"Предприниматели Самарской области активно используют финансовые инструменты господдержки, действующие на региональном и федеральном уровнях. Всю информацию о них мы аккумулируем на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" или по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63, — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Встречи с бизнес-сообществом — это еще одна возможность рассказать предпринимателям о созданных возможностях и получить обратную связь о востребованности и пользе тех или иных инструментов".
Участники обсудят льготные финансовые продукты, среди которых льготное кредитование, гарантии и "зонтичные" поручительства, программы льготного лизинга оборудования, а также полезные цифровые сервисы для подбора инструментов поддержки, в том числе Цифровая платформа МСП.РФ. Меры поддержки бизнеса реализуются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Представителям самарского бизнес-сообщества ответят на вопросы о том, какие меры поддержки подходят конкретному проекту, как привлечь финансирование для развития, найти партнеров и новые рынки сбыта.
Одним из экспертов встречи выступит генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Федеральный институт развития призван предоставлять малому и среднему предпринимательству широкий перечень мер поддержки.
Стать участником встречи можно после предварительной регистрации по ссылке.
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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