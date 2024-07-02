В Тольятти дошло до суда дело об убийстве 26-летней давности

В Тольятти отправили в суд уголовное дело 51-летнего мужчины, уже отбывающего пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ (в редакции УК РФ от 1.01.1997 г. — "Умышленное причинение смерти другому человеку, сопряженное с разбоем").

15 января 1998 г. на одной из улиц в Автозаводском районе нашли тело 45-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. По версии следствия, с 14 на 15 января обвиняемый на остановке общественного транспорта на ул. Свердлова остановил попутный автомобиль, чтобы напасть на водителя. Мужчина попросил подвезти его, а во время поездки достал оружие и приказал водителю ехать в безлюдное место. Остановившись, автомобилист попытался убежать, но злоумышленник дважды выстрелил в него. Когда жертва скончалась, тольяттинец забрал ключи от автомобиля стоимостью на тот момент не менее 55 тыс. руб. и скрылся.

Преступление долго оставалось нераскрытым. Теперь обвиняемый дал признательные показания.