Пенсионер из Самарской области стрелял в приятеля из незаконного оружия

В Кинельский районный суд направили уголовное дело 70-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2023 г. пенсионер выпивал дома с приятелем. Мужчины поссорились, хозяин из охотничьего ружья выстрелил в оппонента, а потом ударил ножом в грудь. Потерпевший получил тяжкие травмы.

Во время расследования также выяснилось, что охотничье ружье "ТОЗ-БМ" мужчина нашел во время рыбалки на озере Отборное и хранил незаконно. Кроме того, в 2005–2009 гг. он незаконно приобрел не менее 186 г бездымного пороха и хранил дома.