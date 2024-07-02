Пенсионер из Самарской области стрелял в приятеля из незаконного оружия

В Кинельский районный суд направили уголовное дело 70-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
По версии следствия, в декабре 2023 г. пенсионер выпивал дома с приятелем. Мужчины поссорились, хозяин из охотничьего ружья выстрелил в оппонента, а потом ударил ножом в грудь. Потерпевший получил тяжкие травмы.
Во время расследования также выяснилось, что охотничье ружье "ТОЗ-БМ" мужчина нашел во время рыбалки на озере Отборное и хранил незаконно. Кроме того, в 2005–2009 гг. он незаконно приобрел не менее 186 г бездымного пороха и хранил дома.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
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