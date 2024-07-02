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Преступления Происшествия

Пенсионер из Самарской области стрелял в приятеля из незаконного оружия

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельский районный суд направили уголовное дело 70-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки, а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2023 г. пенсионер выпивал дома с приятелем. Мужчины поссорились, хозяин из охотничьего ружья выстрелил в оппонента, а потом ударил ножом в грудь. Потерпевший получил тяжкие травмы.

Во время расследования также выяснилось, что охотничье ружье "ТОЗ-БМ" мужчина нашел во время рыбалки на озере Отборное и хранил незаконно. Кроме того, в 2005–2009 гг. он незаконно приобрел не менее 186 г бездымного пороха и хранил дома.

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